Estudo mostra que confiança na vacina anticovid aumenta no mundo

(foto: AFP / Manjunath Kiran)

A confiança da população em relação à vacina contra a COVID-19 aumenta em países como Reino Unido, Estados Unidos e até na França, paíscético, conforme confirmado nesta segunda-feira (1º/03) por estudopelo Kekst CNC.O estudo, realizado em seis países: França, Reino Unido, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Suécia, mostra umageral de alta em relação ao final de 2020.O aumento maisfoi na Suécia. Se em setembro de 2020 apenas 51% dos pesquisados eram a favor da vacina, esse percentual subiu para 76% em fevereiro.Os britânicos são os cidadãos que melhor aceitam a vacina, 89% ante 65% em setembroNa França, a opinião favorável passou de 40% da população para 59%.Nos países onde a pesquisa foi realizada, a maioria dasprivilegia as medidas sanitárias para proteger a população em relação à economia.Seis em cada dez britânicos preferem limitar ado vírus a relançar a economia. Esse percentual cai para 50% no Japão e 47% na Alemanha e Suécia.Apenas os franceses privilegiam retorno àeconômica diante das medidas de contenção da pandemia (38% para recuperar a atividade econômica contra 36% a favor da limitação da propagação do vírus).A pesquisa foi realizada por dez dias em meados de fevereiro em uma amostra representativa de 1.000 adultos de cada país. Ade erro é de 3,3% em cada país.