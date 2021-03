EUA receberão mais 4 milhões de doses de vacina da Johnson & Johnson

Quase quatro milhões de doses da nova vacina contra a covid-19 serão despachadas na noite deste domingo e começarão a ser entregues em Estados dos EUA para imuninizações a partir da próxima terça-feira, 2. O coordenador para combate à covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients, anunciou que todo o estoque da vacina de dose única recém-aprovada, produzida pela Johnson & Johnson, sairá imediatamente.



A J&J; entregará cerca de 16 milhões de doses a mais até o final de março e 100 milhões no total até o final de junho.



Embora a nova vacina seja mais fácil de administrar e requeira apenas uma dose, a administração não está alterando seus planos de distribuição.



"Estamos distribuindo a vacina J&J; assim como fazemos com as da Moderna e da Pfizer", apontou Zients.