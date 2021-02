Coronavírus: Reino Unido identifica seis casos da variante brasileira

Um passageiro vindo de São Paulo não apresentou registro de teste e é procurado pelas autoridades (foto: Tolga Akmen/AFP/Divulgação)

A variante brasileira do coronavírus, denominada como P1, foi encontrada no Reino Unido. O governo britânico anunciou neste domingo (28/02) que identificou a mutanção em visitantes e que acompanha seis casos da variante brasileira. A cepa de COVID-19 surgiu em Manaus (AM), cidade que sofreu com o descontrole do vírus em janeiro.





LEIA MAIS 14:30 - 28/02/2021 COVID-19: EUA planeja vacinar crianças abaixo dos 12 anos em 2022

13:30 - 28/02/2021 Mais de 20 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose no Reino Unido

13:08 - 28/02/2021 Israel confirma vacinação de palestinos com permissão de trabalho Brasil. Os dois casos econtrados na vizinhança de South Gloucestrshir foram de um voo de São Paulo para Londres, via Zurique.



Outro caso, na mesma região, segue em investigação. Para que a variante não se espalhe, o governo britânico iniciou testagem em massa na região. Pelo menos dois dos casos, diagnosticados na região de South Glucestershine, são de pessoas que viajaram para o. Os dois casos econtrados na vizinhança de South Gloucestrshir foram de um voo de São Paulo para Londres, via Zurique.Outro caso, na mesma região, segue em investigação. Para que a variante não se espalhe, o governo britânico iniciou testagem em massa na região.





O jornal Mirror informou que um alerta foi disparado para encontrar outras pessoas que possam estar infectadas. De acordo com o jornal, uma pessoa que chegou ao país não preencheu o cartão de registro do teste e as autoridades temem que ela possa estar transmitindo a cepa mutante altamente infecciosa, que se espalha mais rapidamente e pode ser mais resistente às vacinas existentes.