Tentativa de prisão de opositor provoca duas mortes no Chade

Uma tentativa de prender um oponente que expressou sua intenção de concorrer à eleição presidencial de 11 de abril resultou em pelo menos duas mortes durante um tiroteio em N'Djamena, anunciou o governo do Chade em um comunicado.



"Houve dois mortos e cinco feridos, três deles entre as forças da ordem" quando tentaram prender o opositor Yaya Dillo Djerou em sua casa, disse Chérif Mahamat Zene, porta-voz do governo.



As forças de segurança foram alvejadas da casa do político, então "eles não tiveram escolha a não ser responder em legítima defesa", explicou ele.



"O governo condena veementemente esta revolta armada no seio da capital, que nada mais é do que uma tentativa de desestabilizar as instituições", acrescentou o porta-voz.



À noite, Yaya Dillo Djerou, um ex-líder rebelde que se tornou ministro apoiando o presidente Idriss Déby Itno, indicou no Facebook que o exército e a polícia cercaram sua casa.



A AFP não conseguiu confirmar os eventos relatados por Yaya Dillo Djerou. Na tarde de domingo (28), também não foi possível saber se ele foi preso.



Há semanas, o governo tem sistematicamente proibido qualquer manifestação da oposição e da sociedade civil exigindo uma mudança no poder e mais justiça social.