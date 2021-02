Reino Unido avança na vacinação e já imunizou mais de 20 milhões

Com 20 milhões de pessoas tendo recebido pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o Reino Unido se colocou neste domingo entre os países mais avançados na vacinação, cujo atraso na União Europeia obriga seus membros a focarem na vacina russa Sputnik V.



O premier britânico, Boris Johnson, declarou que seu país conseguiu "uma façanha nacional" e agradeceu ao sistema de saúde e seus profissionais por "seu trabalho incansável".



Apenas Israel e os Emirados Árabes já vacinaram uma porcentagem maior de sua população do que o Reino Unido, cujo governo espera ter aplicado uma dose em todos os adultos até o fim de julho.



"Estou muito feliz que mais de 20 milhões de pessoas já tenham sido vacinadas no Reino Unido", declarou o ministro da Saúde, Matt Hancock, em vídeo publicado no Twitter. Ele agradeceu "a todos aqueles que compareceram para a imunização, porque sabemos com mais ou menos certeza que a vacina os protege, protege sua comunidade e também é a via de saída para todos".



Muito afetado pela pandemia do coronavírus, com quase 123.000 mortos, o Reino Unido aposta na vacinação em massa para sair do confinamento. Com sua campanha, iniciada em dezembro e uma das mais adiantadas no mundo, o governo tem o objetivo de que todas pessoas com mais de 50 anos recebam a primeira dose até 15 de abril, e todos os adultos até o fim de julho.



Para não desacelerar o progresso, a vacinação continuará em seguida de acordo com critérios de faixa etária, e não de profissões mais expostas, como policiais e professores, de acordo com a recomendação do comitê científico que monitora a campanha.



O Reino Unido atingiu em meados de fevereiro o objetivo de vacinar as quase 15 milhões de pessoas com mais de 70 anos, profissionais da saúde, residentes e funcionários de casas de repouso.



