Opositor russo Navalny cumprirá pena em prisão a 200 km de Moscou

O principal opositor ao Kremlin, Alexei Navalny, foi enviado neste domingo (28) a uma região 200 km ao leste de Moscou para cumprir sua pena de dois anos e meio de prisão em uma colônia penal, uma sentença que ele considera política.



Navalny enfrenta vários processos legais desde seu retorno à Rússia em janeiro, depois de passar cinco meses em recuperação na Alemanha após um envenenamento que ele atribui ao presidente Vladimir Putin e ao serviço secreto do país.



"Alexei Navalny chegou a um estabelecimento do serviço penitenciário russo da região de Vladimir para cumprir sua pena", afirma um comunicado divulgado pela Comissão Pública de Vigilância de Moscou (ONK).



O secretário-geral da ONK, Alexei Melnikov, declarou à agência de notícias Interfax que Navalny passará por um período de quarentena antes de ser enviado a um dos centros penitenciários da região.



Navalny será levado para a colônia penal número 2, na pequena cidade de Pokrov, na região de Vladimir, informaram fontes entrevistas pelas agências de notícias TASS e Ria Novosti.



O centro de detenção, com capacidade para 800 presos, é de "regime normal", o que significa que tem condições de detenção menos severas que outras penitenciárias, informaram os meios de comunicação.



Um dos assistentes de Navalny, Leonid Volkov, escreveu no Twitter que ainda não há "confirmação oficial" dos serviços penitenciários sobre o destino do opositor, e que parentes e advogados não receberam nenhuma informação, como é comum na Rússia quando um detento é levado para uma colônia.



"Os serviços penitenciários russos constituem um sistema sádico, completamente apodrecido, impossível de reformar, porque não sabe como funcionar dentro da lei, sabe apenas agredir e zombar das pessoas", denunciou Volkov, refugiado no exterior.



"Exigimos uma informação oficial sobre o paradeiro de Navalny e o acesso de seus advogados", completou.



Herdadas dos "gulags" soviéticos, as colônias penais russas têm péssima fama, pelos maus-tratos, condições insalubres e inclusive torturas generalizadas.



Na sexta-feira, o diretor do Serviço Prisional Federal da Rússia, Alexander Kalashnikov, anunciou que Navalny já havia sido transferido.



"Ele foi transferido para o local onde deveria estar por decisão do tribunal", declarou Kalashnikok.



O diretor também afirmou que o opositor "não tem nenhuma ameaça a sua vida ou saúde".



"Ele cumprirá sua sentença em condições absolutamente normais", disse Kalashinikov, antes de indicar que "o senhor Navalny, se desejar, participará das atividades de produção".



Como no período da ex-União Soviética, a maioria das penas de prisão na Rússia são cumpridas em centros penitenciários às vezes afastados de tudo.



Os detidos com frequência são obrigados a trabalhar em oficinas de costura ou de fabricação de móveis, por exemplo.



Na quinta-feira, advogados e parentes de Navalny anunciaram que ele havia sido retirado do centro de detenção de Moscou em que estava preso desde janeiro.



A justiça russa confirmou na semana passada a sentença do ativista anticorrupção de 44 anos em um caso de fraude que data de 2014, algo que Navalny, vários países e ONGs denunciam como um processo político.



Sua detenção em 17 de janeiro gerou grandes manifestações na Rússia, que culminaram em mais de 11.000 detenções.



Navalny também foi condenado a pagar uma multa por "difamação" e aguarda outros julgamentos e uma investigação por fraude, acusação que pode resultar em pena de 10 anos de prisão.