Globo de Ouro abre temporada de prêmios de Hollywood na era da covid-19

A temporada de prêmios de Hollywood começa neste domingo com um Globos de Ouro muito diferentes, com uma cerimônia principalmente virtual, várias diretoras indicadas e o Netflix apostando em uma noite de consagração.



A 78ª edição do Globo de Ouro verá sua tradicional festa em Beverly Hills substituída por uma premiação com a maioria das estrelas em suas casas pela pandemia de covid-19.



A cerimônia começará às 17H00 em Los Angeles (22H00 de Brasília), com Amy Poehler como apresentadora no hotel Beverly Hilton, acompanhada de Tina Fey no Rainbow Room de Nova York



Como acontece todos os anos, as cobiçadas estatuetas da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla em inglês) podem reforçar, ou prejudicar, as ambições dos filmes que almejam o prêmio máximo da indústria: o Oscar, que terá sua cerimônia em 25 de abril.



Este ano, "Os 7 de Chicago", um drama de Aaron Sorkin sobre a repressão às manifestações contra a guerra do Vietnã em 1968, e "Nomadland", o retrato de Chloe Zhao sobre nômades que percorrem o oeste dos Estados Unidos em seus veículos, são considerados os favoritos por seus temas.



- Manifestantes e nômades -



"Se tivesse que fazer uma previsão, 'Os 7 de Chicago' está em boa posição", disse Pete Hammond, analista da revista Deadline. "O filme capta o espírito da época, apesar de se passar há 50 anos. E tem um grande elenco".



"Nomadland" é protagonizado por Frances McDormand, vencedora de dois Oscar, e por vários atores não profissionais que realmente vivem na estrada, uma aposta ousada que pode vencer, segundo o jornalista da Variety Tim Gray.



"É a definição de um filme pequeno (...) um filme que fica com você", disse.



Na categoria de melhor filme de drama, os dois estão na disputa com "Meu Pai", no qual Anthony Hopkins interpreta um homem com demência, o thriller feminista "Bela Vingança", e com "Mank", a ode de David Fincher a "Cidadão Kane", produção que recebeu o maior número de indicações: seis.



- Noite das diretoras -



Na categoria direção, Zhao é a favorita. Sua vitória seria histórica, pois ela seria a segunda mulher a triunfar e a primeira de ascendência asiática.



Barbra Streisand é até hoje a única mulher a vencer o Globo de Ouro de direção, pelo musical "Yentl" de 1984. Mas as coisas podem mudar: além de Zhao, outras duas cineastas foram indicadas: Emerald Fennell ("Bela Vingança") e Regina King ("Uma Noite em Miami").



"Este é um ano em que as mulheres têm filmes fortes. São boas notícias", afirma Hammond. "Mas veremos como termina, pois David Fincher (Mank) e Aaron Sorkin ('Os 7 de Chicago'), dois homens brancos, podem vencer".



- "Prêmio póstumo?" -



Vários filmes com elencos predominantemente negros, incluindo "Uma Noite em Miami", não foram indicados na categoria de filme dramático pelos 90 eleitores da HFPA, em sua maioria brancos.



Mas um astro afro-americano pode vencer na categoria de melhor ator: o falecido Chadwick Boseman.



Boseman, protagonista de "Pantera Negra", que morreu vítima de câncer em agosto, foi indicado ao Globo de Ouro pelo papel de jovem trompetista em "A voz suprema do blues".



"Este é seu melhor papel, e o pano de fundo é que ele sabia que poderia ser sua última interpretação. É algo difícil de resistir", destaca Gray.



"Mas não é uma vitória garantida", acrescenta, ao apontar Hopkins como um forte indicado.



A premiação será acompanhada de perto por grupos como Time's Up, que esta semana criticou a HFPA por não ter nenhum mebro. Integrada por quase 90 jornalistas estrangeiros, a associação reconheceu em um comunicado que deve aceitar "membros negros, assim como de outras origens sub-representadas".



- 43 indicações -



Entre as atrizes, Carey Mulligan recebeu muitos elogios por "Bela Vingança", no qual finge estar embriagada em bares para levar os homens a revelar sua misoginia. Mas ela tem rivais como McDormand e Viola Davis ("A voz suprema do blues").



Ao contrário do Oscar, o Globo de Ouro divide a maioria das categorias entre filmes dramáticos e musicais, ou comédias. Neste segundo seguimento, os destaques são "Borat: fita de cinema seguinte", de Sacha Baron Cohen, e "Hamilton", a gravação da Disney+ do musical de sucesso.



Baron Cohen também foi indicado na categoria ator coadjuvante por "Os 7 de Chicago".



E "Hamilton" tem no Globo de Ouro a melhor oportunidade de vencer um prêmio cinematográfico, depois que a Academia de Hollywood declarou que as gravações de espetáculos da Broadway não podem competir pelo Oscar.



Com o recorde de 43 indicações, o Netflix espera uma grande vitória. O líder mundial dos serviços de streaming venceu apenas duas das 34 indicações no ano passado.



Netflix está na disputa nas categorias mais prestigiosas, em particular melhor filme de rama, com "Os 7 de Chicago" e "Mank".



Pela primeira vez em sua história, os prêmios do Globo de Ouro serão entregues em duas sedes.



As estrelas, tanto indicados como convidados, terão de acompanhar o show de suas casas e aceitar os prêmios por videoconferência.