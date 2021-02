Polícia anuncia 14 detenções em protestos contra prisão de rapper em Barcelona

A polícia prendeu 14 pessoas em Barcelona em uma nova noite de distúrbios e vandalismo na cidade espanhola, após um protesto contra a detenção do rapper Pablo Hasél.



Os 'Mossos d'Esquadra', a polícia da região da Catalunha, informou neste domingo que o balanço de detidos nos distúrbios de sábado foi de 14 pessoas.



O protesto foi um dos mais violentos desde a detenção do rapper em 16 de fevereiro: os manifestantes destruíram agências bancárias, saquearam lojas, incendiaram uma viatura policial e atacaram um hotel.



A condenação dos atos foi quase unânime: do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez ao presidente em função da região da Catalunha, o independentista Pere Aragonés, passando pela prefeita de Barcelona, Ada Colau.



"Inaceitáveis os atos de vandalismo e violência esta noite em Barcelona", tuitou Pedro Sánchez.



O único que não fez críticas à violência foi o pequeno partido independentista de extrema-esquerda CUP. Esta formação é crucial para a posse de um novo governo separatista na Catalunha após as eleições regionais de 14 de fevereiro e exige, em troca do apoio, a dissolução da unidade antidistúrbios da polícia.



Os protestos começaram no dia 16 após a detenção do rapper Pablo Hasél, de 32 anos e natural de Lérida (Catalunha), condenado a nove meses de prisão pela acusação de enaltecer o o terrorismo.



Em mensagens no Twitter e canções, o músico, que tem outros antecedentes penais, chamou de "mafioso" o rei emérito Juan Carlos I, elogiou pessoas envolvidas em atentados e acusou a polícia de matar e torturar migrantes e manifestantes.



O caso provocou um debate sobre a liberdade de expressão na Espanha e provocou protestos de jovens em todo o país, especialmente violentos na Catalunha, onde quase 140 pessoas foram detidas.