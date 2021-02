Arábia Saudita afirma ter evitado ataque de rebeldes do Iêmen à capital

Explosões foram ouvidas neste sábado em Riade, onde a TV pública informou que o Exército saudita evitou um ataque dos rebeldes huthis iemenitas.



Apoiados pelo Irã, os rebeldes multiplicaram os ataques contra a Arábia Saudita, que lidera a coalizão militar que apoia o governo do vizinho Iêmen, país mergulhado em um conflito civil desde 2014. Forças da defesa aérea saudita desbarataram "um ataque com mísseis balísticos planejado pelos huthis contra a capital", informou a coalizão militar, citada pela rede de TV Al-Ekhbariya, que não revelou o número de mísseis interceptados.



Jornalistas da AFP e moradores de Riade ouviram fortes explosões na capital saudita. Segundo a coalizão liderada pelo país, foram interceptados quatro drones guiados pelos huthis, embora a autoria dos ataques não tenha sido reivindicada oficialmente.



Os huthis intensificaram os ataques contra a Arábia Saudita apesar da vontade do novo governo americano de retirar os rebeldes da sua lista de "organizações terroristas".