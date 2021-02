UE convoca embaixador em Cuba por defesa do fim do embargo dos EUA

A União Europeia (UE) convocou seu embaixador em Cuba por assinar uma carta aberta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o pedido para acabar com o embargo imposto à ilha, informou neste sábado um porta-voz da diplomacia europeia.



"Pedimos ao embaixador que venha a Bruxelas para dar explicações ao Representante da UE para as Relações Exteriores", o espanhol Josep Borrell, disse o porta-voz à AFP.



O representante da UE na ilha comunista, o espanhol Alberto Navarro, deve explicar o que o levou a tomar a iniciativa de assinar a carta e quais f oram seus motivos, completou a fonte.



Dezesseis eurodeputados de centro e direita, em sua maioria espanhóis, pediram ao chefe da diplomacia da UE para substituir o chefe da delegação europeia em Cuba por uma falta grave.



"Consideramos que o embaixador é indigno do cargo que ocupa (...) e pedimos que o substitua imediatamente", pediram em 24 de fevereiro em uma carta a Borrell, publicada pelo site Politico.