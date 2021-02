Bélgica coloca detentos em quarentena após surto de covid-19 em prisão

A Bélgica colocou em quarentena a prisão de Namur (sudeste) devido à pandemia do coronavírus e confinou os prisioneiros em suas celas, anunciou a administração da penitenciária neste sábado (27).



Mais da metade dos 132 detidos e cerca de 60 funcionários de um total de 115 testaram positivo desde a descoberta de um primeiro caso na semana passada.



Um detento foi hospitalizado, disse a porta-voz do governo, Kathleen De Vijver. A situação é "muito séria", acrescentou.



O governo decidiu confinar os presos em suas celas e instituir uma quarentena preventiva, além de distribuir produtos de higiene e uma refeição quente por dia.



No entanto, eles estão privados de caminhadas e visitas e não podem mais ter acesso aos chuveiros.



A variante britânica do coronavírus apareceu no final de 2020 e agora é a mais dominante na Bélgica, onde as autoridades pediram "muita cautela" na sexta-feira diante dos primeiros indícios de aceleração da epidemia.