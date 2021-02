Lady Gaga recupera cães roubados

A cantora americana Lady Gaga conseguiu recuperar os dois cães que foram roubados esta semana, anunciou na sexta-feira a polícia de Los Angeles.



Dois indivíduos roubaram na quarta-feira os buldogues franceses Koji e Gustav depois de ferir com um tiro um funcionário da estrela que passava com os animais por uma rua de Los Angeles.



"Os dois cães de Lady Gaga foram entregues em uma delegacia"", tuitou a polícia de Los Angeles.



Os representantes da cantora os recuperaram com segurança, segundo a polícia.



Uma mulher, que não teve a identidade revelada, encontrou os dois animais e entrou em contato com pessoas próximas à cantora, informou a polícia, que abriu uma investigação sobre o roubo.



"Meu coração sofre e estou orando para que minha família fique novamente completa com um ato de bondade. Vou pagar US$ 500.000 por seu retorno seguro", escreveu a artista no Instagram após o sequestro dos buldogues.



"Se você os comprou ou encontrou por acaso, a recompensa é a mesma", completou.



O passeador dos cães de Lady Gaga, Ryan Fischer, foi hospitalizado após a agressão.



Um terceiro cão, Asia, escapou durante o ataque antes de retornar ao encontro de Fischer, que estava ferido.



Os buldogues franceses são uma raça de pedigree cara e cobiçada que pode ser vendida por milhares de dólares. Não ficou claro se os animais de estimação de Lady Gaga foram visados deliberadamente.



A cantora tem um forte vínculo com seus cães, que a acompanham com frequência em eventos públicos e dos quais publica muitas fotos nas redes sociais.