Biden e Obrador terão primeira reunião na próxima segunda-feira

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terá sua primeira reunião no cargo junto ao presidente mexicano, Andrés Manuel Lopes Obrador, na próxima segunda-feira, 1. Assim como no caso de seu encontro reunião recente com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, o encontro será realizado de forma virtual. Em comunicado, a Casa Branca afirmou que "os dois líderes discutirão cooperação em migração, esforços conjuntos de desenvolvimento no Sul do México e América Central, recuperação da covid-19 e cooperação econômica".



Pelo Twitter, o Secretário de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, afirmou que o encontro "inicia diálogo que será positivo e produtivo para ambas nações".