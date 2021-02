Segunda cúpula virtual do mandato de Biden será com presidente do México

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terá na próxima segunda-feira a segunda "reunião de cúpula" virtual de seu mandato, com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, após a conversa desta semana com o premier canadense, Justin Trudeau.



"Nesse evento virtual, os dois líderes irão discutir a cooperação em temas de migração, esforços conjuntos de desenvolvimento no sul do México e América Central, a recuperação da covid-19 e a cooperação econômica", informou nesta sexta-feira (26) a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



Segundo a presidência do México, os presidentes "conversarão sobre a visão e os objetivos compartilhados da agenda bilateral", mencionando os "mecanismos de cooperação para atender as causas estruturais da migração no norte da América Central e sul do México". O tema migratório é o eixo da relação bilateral.



Durante o governo do republicano Donald Trump, o México concordou - sob a ameaça de sofrer tarifas - em manter no seu território milhares de pessoas que haviam pedido asilo nos Estados Unidos, enquanto os casos eram analisados. Esse programa, conhecido como Proteção ao Migrante (MPP, sigla em inglês), começou a ser desmantelado pelo governo Biden, e os primeiros grupos que aguardavam em território mexicano já puderam ingressar nos Estados Unidos.



A presidência do México informou que os presidentes também irão discutir "os estragos da Covid-19 e as áreas de oportunidade que o T-MEC apresenta para uma recuperação econômica sustentável e mais igualitária na América do Norte".