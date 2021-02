O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terá na próxima segunda-feira a segunda "cúpula" virtual de seu mandato com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, após a reunião que teve esta semana com o premier canadense, Justin Trudeau, informou a Casa Branca.



"Neste evento virtual, os dois líderes vão discutir a cooperação em temas de migração, esforços conjuntos de desenvolvimento no sul do México e América Central, a recuperação da covid-19 e a cooperação econômica", informou nesta sexta-feira (26), em um comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.