Guatemala receberá da Índia segunda doação de vacinas contra a covid

A Índia vai doar à Guatemala 200.000 doses da vacina contra a covid-19, anunciaram nesta sexta-feira (26) o embaixador indiano e o presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.



O lote de vacinas Covishield, do indiano Instituto Serum, chegará na próxima terça-feira e é o segundo recebido pela Guatemala, depois de Israel doar na quinta-feira ao país centro-americano as primeiras 5.000 doses do imunizante da farmacêutica americana Moderna.



"A Índia é conhecida como a farmácia do mundo e isso nos permitiu estar em capacidade de dar assistência médica durante a pandemia a mais de 150 países parceiros", disse durante ato no Palácio Nacional da capital Bawa Syed Mubarak, embaixador da Índia na Guatemala.



As vacinas serão aplicadas em funcionários de saúde, bombeiros e pessoal de funerárias, explicou o presidente Giammattei.



"Com isso, estamos cobrindo praticamente a primeira linha [de atendimento médico] em todos os hospitais nacionais e centros de atenção permanente onde temos doentes de coronavírus", explicou o governante, criticado pelo atraso da obtenção das vacinas e pela gestão da pandemia.



Um dia após receber a doação de Israel, o governo guatemalteco informou que investiga o roubo de dez doses da vacina no hospital geral San Juan de Dios, no centro histórico da capital.



Em meados de março, a Guatemala espera receber 81.600 vacinas do mecanismo Covax, impulsionado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Até o final do mês, está prevista a chegada de outra remessa de quatro milhões de doses da vacina russa Sputnik V, mediante outra doação e uma compra direta.



Giammattei protestou na quarta-feira contra a concentração de vacinas anticovid por alguns países e lamentou a falta de eficácia do mecanismo Covax.



A pandemia do coronavírus deixou até esta sexta-feira na Guatemala, que tem cerca de 17 milhões de habitantes, 173.814 contagiados e 6.348 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde.