Wall Street encerra dia volátil sem tendências definidas

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta sexta-feira (26), com o Nasdaq como o único índice a recuperar parte das perdas sofridas na véspera.



O Dow Jones fechou em queda de 1,50%, a 30.923,37 unidades.



O tecnológico Nasdaq subiu 0,56% a 13.192.34 pontos, após a queda de 3,52% na quinta-feira.



E o S&P; 500 recuou 0,48%, a 3.811,15 unidades.



Os mercados "continuam nervosos depois das quedas de quinta-feira, quando os rendimentos dos bônus do Tesouro subiram com força", destacaram os analistas da Schwab.



O mercado passou a semana observando o aumento das taxas de juros dos bônus do Tesouro americano com dez anos de prazo, que subiram por temores de uma pressão inflacionária nos Estados Unidos.



As taxas recuaram um pouco nesta sexta, a 1,4032% às 18h30 de Brasília contra 1,5199% no fechamento da quinta-feira.



Assim, na semana os índices acumularam perdas: o Dow Jones caiu 1,78%, o Nasdaq perdeu quase 5% e o S&P; 500 caiu 1,83%.