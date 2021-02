Biden visita o Texas após onda de frio polar

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou nesta sexta-feira (26) centros de ajuda humanitária em Houston, depois que uma tempestade de inverno excepcionalmente severa atingiu o Texas, levando a rede elétrica do estado à beira do colapso.



"Há uma operação incrível aqui. É provavelmente a melhor do país", elogiou Biden ao citar a equipe do Centro de Operações de Emergência em Houston. "Eles estão salvando a vida das pessoas. Como minha mãe disse, eles estão fazendo a obra de Deus".



Acompanhado pela esposa Jill, Biden visitou o Texas desde que uma onda polar prolongada mergulhou o estado no caos.



Milhões de pessoas, neste estado muito mais acostumado ao calor do que ao frio, ficaram sem eletricidade e água potável.



Mark Sloan, coordenador de gerenciamento de emergência do condado de Harris, revelou que "57.000 residentes ainda precisam ferver água" potável por motivos de segurança.



Biden e a primeira dama também passaram pelo gigante Houston Food Bank, um centro de distribuição de alimentos sem fins lucrativos que atende mais de um milhão de pessoas no sudeste do Texas.



Jill Biden ajudou a embalar caixas com aveia instantânea e pêssegos em lata. "Estamos aqui para ajudar, então nos coloque para trabalhar", pediu.



Mais tarde, o presidente visitará um centro federal de vacinação contra a covid-19 para promover os esforços do governo para acelerar a vacinação contra a pandemia. O centro pode administrar até 6.000 injeções por dia.