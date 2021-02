Petróleo fecha em queda após alcançar níveis máximos em um ano

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (26) após alcançarem valores máximos em um ano na véspera, em meio a um fortalecimento do dólar que encarece o barril.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril caiu 1,12% em Londres, a 66,13 dólares.



O barril de WTI para entrega no mesmo prazo recuou 3,19% a 61,50 dólares em Nova York.



Os preços caíram "em parte devido ao fortalecimento do dólar [que encarece o barril para investidores em outras divisas], mas sobretudo porque o mercado foi longe demais, precisávamos de um recuo", avaliou Robert Yawger, da Mizuho USA.



Apesar da queda da sexta-feira, os preços do petróleo subiram mais de 5% no caso do Brent e quase 4% para o WTI.



Na semana que vem será celebrada a reunião da Opep e aliados na Opep+ para avaliar os cortes de produção.



"Esperamos um plano gradual de aumento da produção" de parte de alguns membros da Opep+ "e ninguém quer manter posições longas nestas condições", acrescentou Yawger.



