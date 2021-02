EUA impõem sanções contra 76 cidadãos da Arábia Saudita

O Departamento de Estado americano anunciou nesta sexta-feira, 26, sanções contra 76 indivíduos da Arábia Saudita por suposta relação com a ameaça de dissidentes no exterior. O governo dos Estados Unidos diz em comunicado que algumas dessas pessoas estão envolvidas na morte do jornalista dissidente Jamal Kashoggi, mas não todas.



As pessoas listadas não poderão entrar nos EUA e o país pretende monitorá-las.



O governo norte-americano diz que mantém relações com Riad, mas ressalta que "a parceria precisa refletir os valores dos EUA".



Com isso, diz que a Arábia Saudita precisa acabar com episódios de ameaças e ataques fora de suas fronteiras contra dissidentes sauditas.