Grécia prorroga confinamento pela covid-19 até 8 de março

O governo grego prorrogou nesta sexta-feira (26) o confinamento em vigor em Atenas e várias partes do país até 8 de março, devido a que as taxas de infecção pelo coronavírus continuam elevadas.



"Nossos epidemiologistas consideraram necessário ampliar as medidas", disse o vice-ministro de Proteção Civil, Nikos Hardalias, exatamente um ano depois do aparecimento do primeiro caso de covid-19 na Grécia.



"Um ano depois, continuamos travando a batalha (...) Não nos renderemos, não perderemos o ânimo e não voltaremos atrás", acrescentou o funcionário durante uma coletiva de imprensa.



"Graças às vacinas, a liberdade não está longe", acrescentou.



Segundo o epidemiologista Gikas Magiorkinis, membro do comitê do coronavírus do Ministério da Saúde, as entradas em unidades de terapia intensiva aumentaram 12% esta semana.



A Grécia está em um estrito confinamento desde o começo de novembro.



Algumas medidas foram abrandadas antes do Natal, mas as restrições voltaram a ser impostas em fevereiro de forma desigual, segundo a gravidade dos contágios nas diferentes regiões.



A pandemia causou 6.400 mortes no país e contagiou 188.000 pessoas.



Na Grécia já se vacinaram mais de 826.000 pessoas de uma população de 10,7 milhões de habitantes