Coronavírus: G20 concorda em continuidade de medidas de apoio à economia global

Líderes financeiros das 20 maiores economias do mundo, denominados de G20, se reuniram de maneira virtual nesta sexta-feira, 26, e devem concordar em dar continuidade às medidas de apoio à economia global. A resposta global ao caos econômico causado pelo coronavírus estava no topo da agenda.



O presidente do Banco Mundial, David Malpass, pediu que os países firmassem contratos para vacinas contra a covid-19 agora para que pudessem obter cronogramas de entrega, dizendo que era vital começar em mais Países e trabalhar por meio de mais canais. Malpass também pressionou por maior transparência nos contratos assinados por compradores, fabricantes e intermediários para acelerar os esforços globais de vacinação, essenciais para conter a pandemia.



A expectativa é para que aumente os recursos do Fundo Monetário Internacional para permitir que ele ajude os países mais pobres a combater os efeitos da pandemia.



Uma coletiva de imprensa da Itália é esperada em breve.



A Espanha dará uma dose única de vacina para pessoas com menos de 55 anos que já foram infectados pela covid-19. Apesar de a duração da imunidade contra o vírus após a infecção natural ainda ser desconhecida, estudos mostram que a administração de uma única dose a esses indivíduos aumenta a imunidade.



O País já havia alertado que as pessoas dentro dessa faixa etária que não apresentam complicações graves de saúde esperem seis meses a partir do diagnóstico antes de tomar a vacina. Depois de uma intensa terceira onda de infecção, a incidência do vírus na Espanha em duas semanas caiu para 206 casos por 100 mil pessoas na quinta-feira, 25, ante quase 900 casos no final de janeiro.



A França anunciou uma política semelhante no início deste mês, enquanto o governo italiano debate se devem seguir esse caminho.



No Japão, o primeiro-ministro, Yoshihide Suga, afirmou que irá acabar com o estado de emergência em seis prefeituras até o final de fevereiro. As regiões seriam as de Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, Gifu e Fukuoka.



Ainda, o ministro comentou que o governo planeja encerrar todas as medidas de estado de emergência até 7 de março, a exemplo da capital Tóquio.



O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, afirmou que 4,5% da população alemã recebeu a primeira dose de vacinação. Ainda, segundo ele, mais de 2% receberam uma segunda dose.



Spahn aponta que, por mais que a porcentagem pareça "encorajadora", ela ainda poderia ser melhor. Ontem, houve relatos afirmando que a Alemanha ainda tem mais de 1 milhão de doses de vacina armazenadas e administrou apenas cerca de 15% da vacina AstraZeneca disponível. A informação mantém o sentimento de vacinação na área do euro um tanto duvidoso em comparação com Países como o Reino Unido e os Estados Unidos no momento.



A ministra da Economia do México, Tatiana Clouthier, disse ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em reunião hoje, que o México vê o acordo comercial regional Estados Unidos-México-Canadá como uma ferramenta importante para a recuperação econômica pós-pandemia.



Clouthier acrescentou que o México está disponível para ajudar o presidente norte-americano, Joe Biden, a revisar os problemas de interrupções na cadeia de suprimentos que foram desencadeadas pela pandemia.