Três manifestantes morrem no Iraque em confrontos com forças de ordem

Três manifestantes morreram nesta sexta-feira (26) em confrontos com as forças de segurança em Nasiriya, no sul do Iraque, informaram médicos desta cidade, que registra há dias um movimento de protestos contra o governo.



Essas mortes aumentam para cinco o número de manifestantes mortos há uma semana nesta cidade. Dezenas de pessoas também ficaram feridas durante os confrontos.



Os manifestantes estão há vários dias desafiando as medidas de confinamento associadas a uma segunda onda de covid-19 para manter vivo seu movimento de protesto, que se tornou mais esporádico no resto do país.



Os manifestantes se reuniram várias vezes esta semana em frente ao edifício do governo em Nasiriya para exigir a renúncia do governador, em um contexto de degradação dos serviços públicos.



Décadas de conflito, corrupção e investimentos escassos deixaram o Iraque com serviços públicos deficientes e escassez recorrente de energia elétrica e água.



No final de 2019, a raiva da população pela corrupção e pelo desemprego galopante provocou um levante popular sem precedentes marcado pela violência que deixou 600 mortos e 30.000 feridos no país.



Embora as manifestações tenham praticamente acabado em 2020, foram retomadas em Nasiriya, a menos de duas semanas da visita do papa Francisco a esta província meridional.