Japão suspenderá de maneira parcial estado de emergência por covid-19

O Japão vai acabar com o estado de emergência vinculado ao coronavírus em vários departamentos do país, no momento em que o ritmo de contágios está em queda, informa a imprensa local, cinco meses antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio.



O estado de emergência, em vigor em 10 departamentos (incluindo Tóquio, é menos estrito que as medidas de confinamento em outras partes do mundo e prevê, principalmente, o fechamento de bares e restaurantes às 20H00.



Declarado no início de janeiro, o estado de emergência está previsto até 7 de março, mas o governo provavelmente suspenderá a medida no domingo em seis departamentos. A grande Tóquio, segundo a imprensa, continuará com medidas de restrições.



Apesar do aumento de casos em dezembro e janeiro, o Japão teve uma epidemia de covid-19 relativamente pequena, com 7.700 mortes desde janeiro de 2020.



O país iniciou a campanha de vacinação na semana passada e até o momento aplicou a primeira dose em 22.000 profissionais da saúde.



A situação de saúde no país é acompanhada de perto à medida que se aproximam os Jogos Olímpicos de Tóquio, que deveriam ter sido disputados em 2020 e estão previstos para começar em 23 de julho.