IAG registra prejuízo de EUR 6,9 bilhões em 2020 pela pandemia

O International Airlines Group (IAG), proprietário da Iberia e da British Airways, entre outras companhias aéreas, informou nesta sexta-feira que registro um prejuízo de 6,9 bilhões de euros (8,4 bilhões de dólares) em 2020 devido à crise do setor provocada pela pandemia de coronavírus.



As grandes perdas contrastam com o lucro de 1,7 bilhão de euros (quase 2 bilhões de dólares) em 2019, indicou o IAG, ao explicar que o desempenho refletiu "o grave impacto que a covid-19 teve em nosso negócio".



As perdas incluem gastos excepcionais vinculados a "posições de cobertura de preços do petróleo e taxas cambiais" que não foram os esperados no ano passado, levando em consideração a queda inesperada do combustível, a retirada da frota de velhas aeronaves e gastos de reestruturação, afirma um comunicado.



Com as restrições de voos domésticos e internacionais, o IAG teve que reduzir no ano passado sua capacidade de passageiros em 33% na comparação com 2019. A empresa prevê uma capacidade de apenas 20% no primeiro trimestre de 2021, sempre em comparação com 2019.



"Adotamos medidas para preservar nossa liquidez e reduzir nossos custos", afirmou o diretor geral do grupo, Luis Gallego.



O IAG anunciou cortes no quadro de funcionários no ano passado para reduzir custos, apesar do sistema de desemprego técnico do governo que compensa os salários em até 80%, até 2.500 libras esterlinas.



"As medidas de reestruturação foram traduzidas no corte de 10.000 postos de trabalho na British Airways - 25% dos funcionários - e 500 na Aer Lingus, que em sua maioria deixaram o grupo até dezembro", afirma o grupo em um comunicado.



Também nesta sexta-feira, a companhia aérea de baixo custo Norwegian Air Shuttle informou que registrou prejuízo de EUR 2,2 bilhões (US$ 2,65 bilhões) devido à pandemia covid-19 e uma forte depreciação de ativos.



A Norwegian Air, atualmente sob a proteção das leis de falência irlandesa e norueguesa, era a terceira companhia de baixo custo europeia antes da crise provocada pela pandemia.



De uma frota "pré-covid" de 140 aviões, apenas seis aeronaves continuaram voando nos últimos meses. A empresa reduziu o quadro de funcionário de mais de 10.000 para 600 pessoas.