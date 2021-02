Presidentes da França e China conversam sobre economia e Mianmar mas não citam uigures

Os presidentes chinês Xi Jinping e francês Emmanuel Macron conversaram por telefone sobre as relações bilaterais econômicas e a respeito da situação em Mianmar, informaram nesta sexta-feira fontes dois dos países, que não mencionaram a situação dos uigures na região chinesa de Xinjiang



As informações divulgadas pela agência estatal chinesa Xinhua e pela presidência francesa sobre a conversa, que aconteceu na quinta-feira, não mencionam a situação dos muçulmanos uigures nesta região do noroeste da China.



Na quarta-feira, o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian denunciou um "sistema de repressão institucionalizado" em Xinjiang, durante um discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU.



A embaixada da China na França respondeu e condenou qualquer "interferência nos assuntos internos de outros países sob o pretexto dos direitos humanos".



De acordo com estudos de institutos americanos e australianos, ao menos um milhão de uigures foram internados em "campos" de Xinjiang e alguns foram submetidos a "trabalhos forçados" ou "esterilizações forçadas".



A China nega de maneira veemente as acusações e afirma que os "campos" são "centros de formação profissional" que visam manter a população longe do extremismo religioso e do separatismo, após os muitos ataques mortais de uigures contra civis.



Na conversa, Macron e Xi celebraram o acordo anunciado no fim de 2020 entre China e UE sobre a proteção dos investimentos, segundo a agência estatal chinesa.