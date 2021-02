Boeing 777 faz pouso de emergência em Moscou após problema no motor

Um Boeing 777 da companhia russa Rossiya teve que fazer um pouso de emergência nesta sexta-feira (26) em Moscou após um problema no motor, uma semana depois de um grande incidente em uma aeronave similar nos Estados Unidos.



"Durante o voo de carga 4520 Hong Kong-Madri foi detectado um mau funcionamento do sensor de controle do motor", afirmou à companhia aérea em um comunicado. "A tripulação decidiu fazer um pouso de emergência em Moscou", completa a nota.



"A aterrissagem aconteceu normalmente. O avião retomará o voo a Madri depois das 12H00 (6H00 de Brasília)", informou a Rossiya, filial da companhia pública russa Aeroflot.



Os sites especializados confirmaram que o avião era um Boeing 777.



Na semana passada, o motor direito de um Boeing 777 sofreu um incêndio pouco depois da decolagem de Denver (Colorado, Estados Unidos) em um voo com destino a Honolulu (Havaí), com 231 passageiros e 10 tripulantes, o que obrigou os pilotos a retornar de maneira imediata ao aeroporto original. Ninguém ficou ferido e a aeronave conseguiu pousar.



Ainda não foi possível saber se o Boeing 777 que fez o pouso de emergência em Moscou nesta sexta-feira tem o mesmo tipo de motor que a o avião de Denver.



Mais de 120 Boeing 777 equipados com motores Pratt & Whitney PW4000 permanecem em solo em todo o mundo desde o incidente da semana passada.