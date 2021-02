O Exército americano lançou nesta quinta-feira (25) um ataque contra instalações no leste da Síria, usadas por milícias apoiadas pelo Irã, em represália aos ataques recentes com foguetes contra localizações de tropas americanas no Iraque, informou o Pentágono.



"Sob a direção do presidente (Joe) Biden, as forças militares americanas realizaram no começo desta noite ataques aéreos contra a infraestrutura utilizada por grupos de milicianos apoiados pelo Irã no leste da Síria", disse o porta-voz, John Kirby, em um comunicado.



"Esta ofensiva foi autorizada em resposta aos recentes ataques contra o pessoal americano e da Coalizão no Iraque, e as contínuas ameaças a este pessoal", acrescentou.