Quatro mortos ao cair em lago congelado na Suécia

Quatro pessoas morreram na noite desta quinta-feira (25) ao cair em um lago congelado na Suécia, onde o clima está muito mais ameno do que o habitual para esta época do ano, informou a polícia.



As vítimas, quatro homens com idades entre 65 e 75 anos, foram encontrados em um buraco no gelo no lago Sävsjö, ao sul da cidade de Jönköping, disse uma porta-voz da polícia local à AFP.



No momento, as circunstâncias do acidente são desconhecidas, explicou.



Esses tipos de acidentes são frequentes na Suécia, mas é raro que o número de mortos seja tão alto. Geralmente, ocorrem devido ao descuido das pessoas ao caminhar sobre gelo instável.



Após várias semanas de frio intenso em grande parte da Suécia, que atraiu muitos aventureiros aos lagos congelados, muitas regiões experimentam um aumento repentino nas temperaturas, o que enfraquece a densidade do gelo.



O recorde nacional de temperatura para o mês de fevereiro foi estabelecido nesta quinta-feira, com 16,8º C em Kalmar, na costa sudeste do país, segundo o instituto meteorológico SMHI.