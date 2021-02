Camiseta do presidente da Petrobras causa alvoroço na internet brasileira

Em meio às interrogações sobre o futuro político e administrativo da Petrobras - que assombravam sua conferência anual de resultados - a que acabou viralizando na internet foi: "O que significa exatamente a camiseta usada pelo presidente?".



O ex-presidente da empresa, Roberto Castello Branco, descartou a tradicional camisa branca do mundo dos negócios e apareceu na videoconferência com investidores vestindo uma camiseta com a inscrição "Mind the Gap" (Cuidado com o buraco), com desenho das linhas do metrô de Londres.



Castello Branco, um conceituado economista no setor empresarial, afirmou que foi uma referência ao seu objetivo de "fechar a diferença de performance que nos separa das melhores empresas do mundo (de petróleo)".



Mas muitos se perguntam se não se tratou de uma indireta ao presidente Jair Bolsonaro, que decidiu na semana passada substituir o então presidente da petroleira pelo general da reserva do Exército Joaquim Silva e Luna, um ex-ministro da Defesa sem experiência na indústria do petróleo.



A decisão gerou temores de que Bolsonaro tente intervir na política de preços da Petrobras, com o objetivo de não prejudicar suas chances de reeleição em 2022.



"Amei que na primeira aparição em público do quase ex-presidente da Petrobras, usou uma camisa com a expressão 'mind the gap' jogando indireta que os preços dos derivados de Petróleo no país ainda estão defasados", escreveu uma internauta no Twitter.



"Uma maneira inteligente de explicar" os perigos de controlar preços abaixo do mercado internacional, acrescentou.



Bolsonaro criticou o governo Castello Branco recentemente, dizendo que a Petrobras não deveria estar constantemente "surpreendendo as pessoas" com aumentos de preços.



A empresa aumentou os preços em 35% neste ano, enquanto o mercado global de petróleo se recupera do impacto da pandemia da covid-19.



O anúncio da mudança presidencial fez com que as ações da Petrobras despencassem na segunda-feira, caindo mais de 20%, uma perda de cerca de US$ 13 bilhões em valor de mercado.



Quer ele quisesse ou não enviar uma mensagem a Bolsonaro, Castello Branco provavelmente não precisa de camiseta para isso.



Os investidores presentes na conferência elogiaram sua gestão da Petrobras, que terminou com resultados sólidos.



Apesar da queda histórica nos preços do petróleo no ano passado, a Petrobras reverteu as perdas da pandemia e fechou 2020 com um lucro de US$ 1,3 bilhão.



Castello Branco esteve à frente da empresa por dois anos. Em 2019, ele entregou como resultado lucro líquido anual recorde da Petrobras: US$ 10,2 bilhões.



