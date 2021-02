Pfizer diz que FDA flexibilizará exigência para armazenamento de vacina

A Pfizer informou nesta quinta-feira que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) flexibilizará as exigências para as condições de armazenamento da vacina contra a covid-19 da farmacêutica. O imunizante é desenvolvido em parceria com a BioNTech.



A agência reguladora americana permitirá, segundo a Pfizer, que frascos não diluídos e congelados da vacina sejam transportados e armazenados em temperaturas comumente encontradas em freezers farmacêuticos por um período de até duas semanas.



"Esta temperatura alternativa para transporte e armazenamento dos frascos não diluídos é significativa e permite que os frascos sejam transportados e armazenados em condições mais flexíveis", diz a empresa em um comunicado. "A temperatura alternativa para transporte e armazenamento ajudará a aliviar o fardo de adquirir equipamento para armazenamento em temperatura ultrabaixa e deve ajudar a levar a vacina a mais locais ", justificou a FDA.



Fonte: Dow Jones Newswires