FMI receberá ministro argentino em meados de março em Washington

O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou nesta quinta-feira (25) que receberá uma missão chefiada pelo ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, em meados de março, em Washington, para continuar com as negociações de um plano creditício para o país.



"O ministro Guzmán e sua equipe informaram que vão viajar a Washington em meados de março", informou a jornalistas durante coletiva de imprensa virtual o porta-voz do FMI, Gerry Rice.



Enquanto isso, Rice informou que não tem uma data precisa para uma missão do organismo dedicada ao plano para a Argentina, um trabalho que será celebrado de forma virtual por causa da pandemia.



A Argentina enfrenta uma dura crise após uma recessão iniciada em 2018 e este ano o PIB voltará a crescer, com expansão da economia de 4,5%, segundo previsões do FMI.



Em meio a uma crise monetária, o governo de Mauricio Macri recorreu ao Fundo para obter um acordo Stand-By (sujeito a condições) a 36 meses de 57 bilhões de dólares, uma cifra recorde para o organismo multilateral.



Do total, o país recebeu US$ 44 bilhões, antes de o sucessor de Macri, Alberto Fernández, renunciar ao restante do empréstimo.



O governo Fernández está tentando reestruturar os pagamentos pelo empréstimo stand by.