Os Estados Unidos publicarão em breve um relatório de Inteligência sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que será "um passo importante" para os responsáveis pelo crime "prestarem contas", disse nesta quinta-feira (25) um porta-voz do Departamento de Estado.



"Este é um passo importante rumo à transparência, e a transparência é, como de hábito, um elemento para que os responsáveis prestem contas", disse Ned Price a jornalistas.



Ele advertiu que os esforços dos Estados Unidos para saber do ocorrido não pararão aí, mas não disse se seu país estaria pronto a sancionar o príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, se a Inteligência americana o considerar responsável pelo assassinato do jornalista.