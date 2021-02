Bolívia começa a vacinar pacientes de risco contra a covid-19

A Bolívia iniciou nesta quinta-feira (25) a vacinação de pacientes com comorbidades contra a covid-19, quase um mês após ter começado a imunizar os profissionais de saúde.



"Com esta vacina nos sentimos seguros", disse Alejandra Cruz Torres, que sofre de doença renal, a primeira a receber a vacina chinesa Sinopharm.



A Bolívia recebeu 500.000 doses da empresa farmacêutica chinesa na quarta-feira para mais de 200.000 profissionais de saúde. Uma parte deles, porém, irá para pessoas com patologias de risco, como doenças renais ou câncer.



Os primeiro grupo começou a ser vacinado no dia 29 de janeiro com um lote de 20 mil doses da russa Sputnik V e agora darão continuidade com a vacina chinesa.



Cada pessoa deve receber duas injeções, com 21 dias de intervalo.



"Estamos iniciando o plano geral de vacinação maciça para cada boliviano", declarou o presidente Luis Arce, presente no evento.



A Bolívia é o segundo país da região a usar a vacina Sinopharm, depois do Peru.



La Paz receberá também mais 15,2 milhões de unidades: 5,2 milhões da Sputnik V e cerca de 10 milhões da britânica



No caso da britânico, cinco milhões são por compra direta e a outra metade por meio do aparelho Covax da Organização Mundial de Saúde (OMS).



O governo espera vacinar de forma gratuita e voluntariamente mais de sete milhões de pessoas.



Depois das pessoas com doenças de risco, serão vacinados aqueles com mais de 60 anos e, por fim, o restante da população adulta.



Com 11,5 milhões de habitantes, a Bolívia acumula 245.719 infecções confirmadas de covid-19 e 11.547 mortes.