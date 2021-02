Os Estados Unidos estão "várias semanas à frente" de seu programa de vacinação contra a covid-19, afirmou o presidente Joe Biden ao comemorar a inoculação de 50 milhões de pessoas desde que assumiu o cargo, em 20 de janeiro.



"Estou aqui hoje para dizer que estamos na metade do caminho, com 50 milhões de doses em apenas 37 dias desde que assumi a presidência", informou Biden, que havia prometido vacinar 100 milhões de pessoas em seus primeiros 100 dias no cargo.



"Estamos indo na direção certa, apesar da bagunça que herdamos", continuou o presidente, observando que o ritmo da vacinação "dobrou" durante suas seis semanas no cargo. "Isso representa um avanço de várias semanas."



Biden, porém, lembrou que "não é hora de relaxarmos", apesar da queda no número de infecções nos Estados Unidos.



"Devemos continuar lavando as mãos, permanecer socialmente distantes e, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, usando máscaras", concluiu Biden em um evento organizado para celebrar a administração de 50 milhões de imunizações desde que o líder democrata chegou à Casa Branca.



"As vacinas são seguras e eficazes", completou.