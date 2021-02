UE declara 'persona non grata' representante da Venezuela no bloco (oficial)

O Conselho Europeu declarou nesta quinta-feira (25) "persona non grata" a representante da Venezuela, Claudia Salerno, na União Europeia, em resposta à decisão de Caracas de expulsar a embaixadora do bloco.



"Esta é uma resposta à decisão do governo venezuelano de declarar persona non grata a chefe da missão da UE na Venezuela", informou o Conselho em uma breve nota oficial.



De acordo com a nota, o bloco considerou a decisão venezuelana injustificada e "contrária ao objetivo da UE de desenvolver relações e construir vínculos em países terceiros".



Na quarta-feira, o governo venezuelano declarou persona non grata a embaixadora da UE no país, Isabel Brilhante, e deu à diplomata 72 horas para deixar a Venezuela.



A UE, porém, não pode expulsar Salerno do território europeu, já que a decisão cabe exclusivamente ao país hóspede, explicou em julho de 2020 a diplomacia europeia após um embate político similar com Caracas.



Assim, a nota não faz qualquer menção sobre a expulsão de Salerno nem se houve algum tipo de comunicado formal à representação diplomática antes da publicação do comunicado.



Além de ser a representante da Venezuela na UE, Salerno é também credenciada como embaixadora do país na Bélgica e em Luxemburgo.