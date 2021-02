Fim do Sr. Cabeça de Batata: brinquedo icônico adota gênero neutro

O Sr. e a Sra. Cabeça de Batata se tornarão neutros em relação ao gênero, anunciou nesta quinta-feira (25) a empresa que fabrica o popular brinquedo de plástico.



A Hasbro disse que está retirando os pronomes do nome das batatas "para promover a igualdade e inclusão de gênero".



A partir do final deste ano, o brinquedo lançado há quase 70 anos passará a ser conhecido simplesmente como "Cabeça de Batata".



"A Hasbro anunciou hoje que a marca icônica será reinventada para o consumidor moderno", diz um comunicado no site do fabricante.



O nova versão brinquedo, no qual as crianças adicionam características faciais e roupas ao corpo de uma haste de plástico, chegará às prateleiras no outono.



Isso permitirá que as crianças "imaginem e criem sua própria família Cabeça de Batata", disse Hasbro.



"A forma como a marca existe atualmente - com o "Sr." e a "Sra."- é limitante quando se trata de identidade de gênero e estrutura familiar", disse a gerente geral da Hasbro, Kimberly Boyd, à revista de negócios Fast Company.



"A cultura evoluiu", acrescentou ela.



O Sr. Cabeça de Batata foi lançado em 1952. No rastro de seu sucesso, Sra. Cabeça de Batata, junto com acessórios femininos tradicionais, foi lançado no ano seguinte.



A mudança segue outras atualizações de marcas clássicas, incluindo Barbie, que inicialmente era conhecida por ser alta, branca e loira, mas agora vem em uma variedade de etnias e formas corporais.



Em 2019, a gigante global de brinquedos Mattel lançou uma linha de bonecos de gênero neutro.



