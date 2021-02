Os líderes da União Europeia defenderam nesta quinta-feira (25) a continuidade de "restrições drásticas" adotadas para enfrentar as variantes do coronavírus, segundo uma Declaração do primeiro dia de uma cúpula realizada por videoconferência.



"A situação epidemiológica ainda é séria e as novas variantes representam desafios adicionais. Por isso, devemos manter restrições drásticas, enquanto aumentamos os esforços para acelerar a provisão de vacinas", destacaram os líderes na Declaração.