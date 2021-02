EUA: Psaki diz que orçamento não sai este mês e defende nomeação de Neera Tanden

O primeiro orçamento do governo de Joe Biden nos Estados Unidos não sairá em fevereiro, segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, que realizou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 25. O atraso na entrega da proposta ao Congresso ocorre em meio a um impasse na confirmação do nome de Neera Tanden para coordenar o Escritório de Orçamento do país. A indicada pelo presidente americano enfrenta resistência no Senado por ter feito críticas aos republicanos em suas redes sociais.



De acordo com a assessora, Biden antecipou o debate sobre o orçamento durante a transição de governo, mas ainda não há previsão para a entrega da proposta. Psaki afirmou que há um "forte" time de profissionais especializados no assunto que estão organizando o planejamento orçamentário. No entanto, devido à falta de uma liderança, o processo não ocorreu de forma ágil.



A porta-voz do governo americano voltou a defender a nomeação de Neera Tanden e disse que a Casa Branca continuará "lutando" para que ela assuma o cargo.



Outro ponto abordado durante a entrevista coletiva foram as mais de 50 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 administradas nos Estados Unidos desde que Joe Biden assumiu a presidência. Segundo Psaki, o mandatário falará hoje, durante um evento, sobre o progresso no combate à pandemia.