França coloca 20 departamentos em 'vigilância reforçada' por covid-19

Autoridades francesas colocaram 20 departamentos sob vigilância reforçada devido a um número crescente de casos de coronavírus, anunciou o primeiro-ministro Jean Castex nesta quinta-feira (25).



Esses departamentos - um quinto do total e que incluem Paris e seus subúrbios - "acumulam indicadores desfavoráveis", alertou o primeiro-ministro em coletiva de imprensa transmitida pela televisão. Neles há uma incidência de cerca de 250 casos por 100 mil habitantes, uma pressão hospitalar "perto do limite crítico" e uma "circulação viral que começa a acelerar seriamente", explicou.



O aumento no número de infecções se deve, sobretudo, à variante inglesa do vírus, muito mais contagiosa, que representa atualmente cerca da metade dos casos positivos registrados no país.



O chefe do governo francês pediu às autoridades locais que iniciassem negociações para aceitar novas restrições sanitárias a partir do fim de semana de 6 de março "se a situação continuar a piorar".



No departamento dos Alpes-Marítimos (sul) e em Dunquerque (norte), medidas de confinamento já foram implementadas no último fim de semana. Entre os territórios sob vigilância está o de Moselle, onde o governo anunciou que os trabalhadores fronteiriços que forem à Alemanha terão que fazer testes PCR semanais.



Depois de ter implementado dois confinamentos nacionais, o governo francês está comprometido com uma nova estratégia com medidas mais localizadas para combater a pandemia. O objetivo é evitar a todo custo um terceiro confinamento total, que seria devastador para a economia e poderia ter um alto custo político 14 meses antes das eleições presidenciais.



"Tudo o que for possível deve ser feito para atrasar" um possível confinamento para "dar tempo para a vacinação fazer efeito", disse Castex.



A campanha de vacinação na França entrou em nova fase hoje, ao dar a médicos a possibilidade de oferecer a vacina da AstraZeneca - destinadas a pessoas de 50 a 64 anos com patologias, em seus consultórios. No total, 2,6 milhões de pessoas na França receberam ao menos uma dose de uma das três vacinas autorizadas no país, e 1,3 milhão receberam as duas doses.



Em nível nacional, já existe um toque de recolher em vigor entre as 18h00 e as 06h00 e os restaurantes, cafés, bares, museus e cinemas estão fechados.



Mais de 85.000 pessoas morreram devido ao coronavírus na França, um dos países da Europa mais afetados pela pandemia.