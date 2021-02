Inscrições semanais ao seguro-desemprego caem nos EUA por onda de frio

As inscrições aos subsídios ao desemprego caíram na semana passada nos Estados Unidos devido, particularmente, à onda de frio que paralisou parte do país mais do que a uma melhora do mercado de trabalho.



Entre 14 e 20 de fevereiro, 730.000 pessoas se inscreveram para receber os subsídios, 111.000 a menos do que na semana anterior, informou o Departamento de Trabalho nesta quinta-feira (25).



Analistas esperavam 820.000 novas inscrições.



Embora as cifras reflitam uma melhoria do mercado, ligada à campanha de vacinação contra o coronavírus, elas se devem, sobretudo, à onda de frio que paralisou parte do país na semana passada.



Por outro lado, o número de pessoas que recebem ajuda ao desemprego ou perda de renda voltou a subir na primeira semana de fevereiro.



Os Estados Unidos têm 19 milhões de pessoas que recebem benefícios ao desemprego, 701.000 a mais do que na semana anterior.