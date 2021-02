OCDE pede combate aos intermediários de crimes fiscais

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) pediu, nesta quinta-feira (25), em um comunicado que as nações busquem combater os intermediários que "promovem os crimes fiscais".



"Os intermediários fiscais costumam ser a chave do sucesso de crimes como a evasão fiscal, o suborno e a corrupção", disse Grace Pérez Navarro, vice-diretora do Centro de Política e Administração da OCDE, citada no comunicado.



Um "pequeno número" de serviços profissionais "ajuda os criminosos a ocultar sua identidade através de empresas fictícias, estruturas legais e complexas transações financeiras, usando sua experiência e um verniz de legitimidade", afirmou Pérez Navarro.



Para "dissuadir, detectar e neutralizar melhor" esses intermediários, a OCDE pede aos Estados que garantam que os investigadores fiscais contem com os meios para identificá-los e que a lei conceda a eles e aos promotores "poderes suficientes".



Também recomenda a designação em cada país de um funcionário e um órgão para supervisionar a aplicação da estratégia contra esses intermediários.