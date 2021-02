Opositor russo Navalny é transferido a local desconhecido

O opositor russo Alexei Navalny foi transferido nesta quinta-feira (25) de uma prisão em Moscou, onde estava desde sua detenção em meados de janeiro, para um destino desconhecido, anunciou sua equipe.



"Não disseram a ninguém para onde ele foi transferido", declarou à AFP uma de suas advogadas, Olga Mijailova, sugerindo que ele pode ter ido para uma colônia penal, onde cumprirá pena de dois anos e meio de prisão.



A Justiça russa confirmou na semana passada o veredicto contra o opositor de 44 anos em um caso de fraude de 2014, que Navalny, vários países e ONGs consideram político.



O ativista anticorrupção foi preso em 17 de janeiro ao retornar da Alemanha, onde passou cinco meses para se recuperar de um envenenamento que atribui ao Kremlin. Moscou nega.



Uma pessoa próxima ao opositor, Leonid Volkov, disse no Twitter que a família do adversário também não sabe onde ele está.



"Recordo mais uma vez que, em virtude de uma decisão vinculativa do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), Alexei Navalny deve ser libertado imediatamente", acrescentou.



Sua prisão gerou grandes protestos na Rússia, que resultaram em mais de 10.000 detidos. A maioria de seus colaboradores foi presa.



Na semana passada, a Justiça condenou Navalny a uma multa por "difamação" contra um veterano da Segunda Guerra Mundial, um dos vários processos abertos contra o oponente.