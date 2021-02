As instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, devem continuar sendo os atores preponderantes para superar a crise gerada pela pandemia - disse a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, nesta quinta-feira (25).



De acordo com Janet, sem mais ações internacionais de apoio a países de baixa renda, existe o risco de uma divergência perigosa e permanente na economia global e, por isso, instituições como o FMI e o Banco Mundial "devem continuar desempenhando um papel no financiamento da resposta sanitária global".