Alemão é indiciado por espionar Bundestag para os russos

Um alemão, suspeito de ter transmitido para a Rússia dados e planos do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão, foi indiciado em Berlim - anunciou o Ministério Público federal nesta quinta-feira (25).



"Entre final de julho e início de setembro de 2017, o suspeito decidiu, por sua própria iniciativa, transmitir informações sobre as propriedades do Bundestag alemão para os serviços de Inteligência russos", disse o MP em um comunicado.



Identificado como Jens F., o suspeito "trabalhava para uma empresa que foi contratada várias vezes pelo Bundestag alemão", relatou o órgão.



Ele era encarregado, principalmente, de supervisionar os dispositivos portáteis usados na Câmara baixa do Parlamento.



"Nesse contexto, o suspeito teve acesso a arquivos em PDF com os planos das propriedades" do Bundestag, acrescentou.



De acordo com o MP, o acusado enviou esses documentos, em formato PDF, para um funcionário da embaixada russa em Berlim. Este último seria membro do serviço de Inteligência militar russo, o GRU.



Indiciado pelo Ministério Público Federal, o suspeito poderá ser processado, se o tribunal competente assim o decidir.



- Vários casos de suspeita de espionagem



As relações diplomáticas entre Berlim e Moscou foram ofuscadas recentemente por vários casos de suspeita de espionagem atribuídos à Rússia. Um deles, de 2015, teria envolvido a chanceler Angela Merkel.



O assassinato de um georgiano de origem chechena em Berlim, em agosto de 2019, acusado de pertencer ao GRU, e o caso do opositor russo Alexei Navalny deixaram as relações bilaterais ainda mais tensas.



Desde o final de 2019, o caso do georgiano provocou a expulsão de diplomatas russos de Berlim, em protesto por sua falta de cooperação na investigação. O suposto autor do assassinato está sendo julgado em Berlim desde o outono boreal (primavera no Brasil). Moscou rejeita todas as acusações neste caso.



Em relação ao opositor russo, Navalny foi internado na Alemanha após uma tentativa de envenenamento, da qual acusa o Kremlin. Quando voltou para a Rússia, no início de 2021, foi detido e, desde então, Berlim reivindica sua soltura.



A Alemanha, assim como Suécia e Polônia, expulsaram diplomatas russos em 8 de fevereiro passado, em represália por medidas similares adotadas por Moscou contra diplomatas acusados de participar de manifestações de apoio a Navalny.



Apesar dessas tensas relações, Moscou e Berlim mantêm o pragmatismo e continuam defendendo, contra todas as críticas, seu polêmico projeto do gasoduto Nord Stream 2, que unirá os dois países.



Merkel, que deixará o cargo no final do ano após 16 anos na Chancelaria, considera que Nord Stream é "uma questão econômica", na qual o governo "sempre se recusou a interferir", segundo uma porta-voz da dirigente alemã.



Berlim também faz gestões para desenvolver a vacina russa contra o coronavírus Sputnik V na Europa. O laboratório alemão IDT Biologika poderia participar da produção do imunizante russo.



A chanceler propôs ainda que a Agência Alemã de Medicamentos "apoie a Rússia" em seu pedido de aprovação por parte da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês).