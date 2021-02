Bayer registra prejuízo líquido de EUR 10,5 bilhões devido ao glifosato

O grupo químico alemão Bayer anunciou nesta quinta-feira um prejuízo líquido de 10,5 bilhões de euros (12,789 bilhões de dólares) devido ao custoso acordo assinado para encerrar uma disputa jurídica sobre o herbicida glifosato nos Estados Unidos.



O resultado operacional do grupo também ficou no vermelho, -16,1 bilhões de euros, devido às provisões relacionadas com o acordo sobre o glifosato assinado em junho nos Estados Unidos, afirma a empresa em um comunicado.



Apesar dos resultados, a Bayer expressou confiança para o ano de 2021 e afirmou que "espera um crescimento sólido e lucros estáveis".



A empresa espera um aumento de 3% do volume de negócios, que ficaria entre "42 e 43 bilhões de euros.



O grupo alemão assinou no ano passado um acordo de 10,9 bilhões de dólares para saldar 90.000 das 125.000 demandas nos Estados Unidos contra o Roundup, pesticida a base de glifosato comercializado por sua filial Monsanto, adquirida em 2018.



O RoundUp foi classificado em 2015 como "provavelmente cancerígeno" pelo Centro Internacional de Pesquisas contra o Câncer (Circ), vinculado à OMS.