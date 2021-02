Primeiro-ministro da Armênia denuncia tentativa de golpe de Estado militar

O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, denunciou nesta quinta-feira uma tentativa de golpe de Estado militar depois que o Estado-Maior do exército pediu a renúncia de seu governo.



"Considero que a declaração do Estado-Maior é uma tentativa de golpe de Estado militar. Peço a todos os nossos partidários que se reúnam na Praça da República em Yerevan", escreveu Pashinyan em sua página no Facebook.



Em uma mensagem ao vivo nesta rede social, Pashinyan anunciou a destituição do general Onik Gasparian do comando do Estado-Maior.



A oposição também tem a intenção organizar protestos.



Na quarta-feira, Pashinyan demitiu um auxiliar de Gasparian, o que levou o Estado-Maior a pedir sua renúncia por considerar que o primeiro-ministro "não está mais em condições de tomar as decisões necessárias".



Pashinyan está sob pressão da oposição que exige sua renúncia desde a derrota militar da Armênia para o Azerbaijão em 2020 no conflito de Nagorno Karabakh.