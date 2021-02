Petrobras registra lucro no último trimestre de 2020

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (24) que teve lucro no quarto trimestre, dois dias depois que suas ações despencaram mais de 20%.



A empresa superou as expectativas dos analistas ao registrar um lucro líquido de 59,9 bilhões de reais no período de outubro a dezembro, revertendo três trimestres consecutivos de perdas causadas pela pandemia do coronavírus.



O resultado foi importante o suficiente para que a maior empresa do Brasil encerrasse 2020 com um surpreendente lucro anual de 7,1 bilhões de reais.



Tudo indica que será o último trimestre da empresa sob a liderança do presidente Roberto Castello Branco, um respeitado economista que o presidente Jair Bolsonaro decidiu na semana passada substituir pelo general da reserva do Exército Joaquim Silva e Luna.



A medida alimentou temores de que Bolsonaro tente intervir nos preços dos combustíveis em busca da reeleição em 2022, uma perspectiva que assustou os investidores e desencadeou uma forte queda da Bolsa de São Paulo na segunda-feira.



Castello Branco chamou os resultados de "um desempenho excepcional em um ambiente muito desafiador".



"Em meio à severa recessão global e aos efeitos de um grande choque na indústria de petróleo, nós prometemos estruturar uma recuperação em 'J'", disse ele em um comunicado. "Nós entregamos nossas promessas", acrescentou.



Analistas previam lucro de apenas 4,9 bilhões de reais no trimestre para a estatal.



O resultado foi 634,6% superior ao do quarto trimestre de 2019, quando a empresa teve lucro de 8,15 bilhões de reais.



A Petrobras ainda se recupera de quatro anos das grandes perdas sofridas entre 2014 e 2017, mergulhada em crise após a revelação de um gigantesco esquema de corrupção montado entre empresários, partidos políticos e ex-dirigentes da estatal para desviar recursos públicos por meio de fraude em contratos.



No momento em que estava saindo da crise, a pandemia fez os preços do petróleo despencarem para níveis recordes no ano passado, enquanto o confinamento causou um colapso nas viagens ao redor do mundo.



Além disso, a empresa viu suas ações caírem mais de 20% na segunda-feira, depois que Bolsonaro nomeou o general da reserva do Exército Joaquim Silva e Luna para substituir Castello Branco.



O presidente disse logo após o anúncio que a Petrobras não deveria "surpreender as pessoas" constantemente com aumentos de preços.



A Petrobras aumentou os preços dos combustíveis quatro vezes até agora em 2021, com um aumento acumulado de 34,78%. Isso irritou os caminhoneiros, que ameaçaram fazer uma greve como a que em 2018 paralisou o país por vários dias.



O Brasil, maior economia da América Latina, está entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo, com 3,67 milhões de barris por dia em 2019.