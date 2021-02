Congresso dos EUA terá primeira votação de megapacote de estímulo na sexta-feira

A Câmara de Representantes (baixa) dos Estados Unidos votará na sexta-feira o gigantesco plano de recuperação da economia de US$ 1,9 trilhão, promovido pelo presidente Joe Biden, com boas chances de ser aprovado pela maioria democrata.



As negociações continuarão no Senado - a próxima escala da iniciativa - em alguns pontos espinhosos, como o aumento do salário mínimo por hora para US$ 15.



O líder da maioria democrata da Câmara, Steny Hoyer, afirmou nesta quarta-feira em coletiva de imprensa que submeterá o plano a votação no plenário na sexta-feira.



Os democratas têm uma pequena maioria entre os deputados, enquanto no Senado têm o mesmo número de cadeiras que a oposição republicana (50 cada), mas podem contar com o voto da vice-presidente Kamala Harris em caso de empate.



Os democratas aprovaram uma moção no início de fevereiro que permite que o plano seja aprovado por maioria simples, sem a necessidade de atingir os 60 votos habituais em decisões dessa magnitude.



MORGAN STANLEY



WALMART



GENERAL MOTORS



ALTICE



GOLDMAN SACHS GROUP



APPLE INC.



J.P. MORGAN CHASE & CO



UNITED CONTINENTAL HOLDINGS



INTEL