Vacina da Moderna contra cepa sul-africana está pronta para teste (empresa)

A empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou nesta quarta-feira (24) que está pronta para submeter a testes em humanos uma vacina contra a covid-19, desenvolvida especificamente para a cepa do vírus detectada na África do Sul.



"Esperamos ansiosos o início do teste clínico", disse o diretor-executivo da empresa, Stephane Bancel.



A cepa sul-africana é considerada uma das variantes mais perigosas da covid-19 porque consegue escapar de alguns dos bloqueios que os anticorpos estabelecem contra versões antigas do vírus.



Isso implica que as pessoas infectadas com variantes anteriores são mais suscetíveis a voltar a se infectar, e a pesquisa mostrou que a proteção da primeira geração de vacinas é menor, embora a maioria ainda seja eficaz.



No comunicado, a farmacêutica reafirmou que sua vacina já aprovada - que já está em fase de distribuição - tem capacidade "neutralizante" contra essa cepa, mas que por "precaução" a empresa decidiu aplicar mais de uma estratégia.



Com relação à estratégia clínica, uma forma é usar a variante sul-africana chamada mRNA-1273.351 como reforço ou criar um novo composto que incorpore essa cepa.



A empresa também pode aplicar uma terceira dose para aumentar o nível de imunidade.



A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA, anunciou na segunda-feira que as empresas farmacêuticas que desenvolvem vacinas para variantes específicas não precisarão passar por todo o processo de autorização.